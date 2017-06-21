В Югре начнут выдавать электронные больничные

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

21.06.2017 18:12

Пациенты смогут самостоятельно выбирать, какую форму листа нетрудоспособности оформить – бумажную или электронную. Последний позволит сократить излишний документооборот и расходы на изготовление бланков, а также снизить число ошибок при заполнении.

Такая форма даёт возможность отследить историю больничного в личном кабинете застрахованного на специальном сайте.

Напомним, электронные листы нетрудоспособности вводятся с 1 июля. Сегодня уже 6 медицинских учреждений и 10 работодателей готовы к внедрению новой системы, сообщили в Фонде социального страхования Югры.