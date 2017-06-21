В прошлом году в Югре родилось больше 25,5 тысяч детей

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

21.06.2017 20:51

Коэффициент рождаемости составил 15,7 на 1000 населения, что больше среднероссийского показателя на 21,7%. Это девятое место по России, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В 2016 году произошло снижение цифры из-за сокращения числа женщин детородного возраста. В свою очередь, заместитель губернатора Всеволод Кольцов подчеркнул, что последствия демографических спадов конца прошлого века, это объективные факторы и нужно подумать, как их преодолеть.