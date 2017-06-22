Розничные цены на бензин за последнюю неделю в Сургуте выросли

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

22.06.2017 08:36

Об этом говорят данные мониторинга, проведенного Агентством нефтегазовой информации.

По сравнению с прошлой неделей, сургутские операторы наблюдаемых АЗС подняли стоимость АИ-92 и АИ-95: «Эталон» - 50 и 40 копеек соответственно (до 37,5 и 39,9 рубля за литр), «Октан» - на 50 копеек по каждому виду топлива (до 36,5 и 39 рублей соответственно).

Для сравнения, операторы Нижневартовска, напротив, снизили цены либо не меняли их. В Ханты-Мансийска цены за прошедшую неделю также не менялись.