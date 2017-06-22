Туроператоры заметили резкое падение интереса россиян к Крыму

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 22.06.2017 10:29
Количество забронированных путевок на полуостров в конце мая упало на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает агентство Рамблер Ньюс.
По мнению экспертов, таким почти наверняка будет весь сезон. Поток путешественников уменьшается и на других курортных направлениях России, в частности, все реже туристы выбирают Анапу и Сочи. Эту тенденцию связывают со стабилизацией курса иностранных валют по отношению к рублю и открытием для российских туристов Турции с выгодными ценами на отдых.