НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Туроператоры заметили резкое падение интереса россиян к Крыму

22.06.2017 10:29

 Количество забронированных путевок на полуостров в конце мая упало на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает агентство Рамблер Ньюс. 

По мнению экспертов, таким почти наверняка будет весь сезон. Поток путешественников уменьшается и на других курортных направлениях России, в частности, все реже туристы выбирают Анапу и Сочи. Эту тенденцию связывают со стабилизацией курса иностранных валют по отношению к рублю и открытием для российских туристов Турции с выгодными ценами на отдых.

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