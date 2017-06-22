НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Команда России уходит на выходной лидером

22.06.2017 11:41

21 июня в Ханты-Мансийске были сыграны партии пятого тура командных чемпионатов мира по шахматам. 

Фото: ugra2017.fide.com

В мужском турнире сборная России обыграла команду Норвегии со счетом 3:1. Победы одержали Никита Витюгов и Владимир Федосеев. После пяти туров лидирует сборная России – 9 матчевых очков. На шаг позади идут Китай и Польша.

У женщин команды России и США разошлись миром. На всех досках были зафиксированы ничьи. Впереди по-прежнему идут сборные России и Украины, в чьем активе по 8 очков. На 1 очко отстают индианки.

Сегодня, 22 июня, на турнире выходной день.

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