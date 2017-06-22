Полицейские Сургутского района смогли раскрыть мошенничество двухлетней давности

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

22.06.2017 12:53

Тогда 22-летняя девушка нашла в группе в социальной сети одежду по привлекательной цене.

Фото: cod16.ru

Продавец убедил ее в надежности сделки и быстрой доставке. Югорчанка сделала заказ и перевела на его счет 20 тысяч рублей. После этого мошенник перестал выходить на связь и ограничил доступ девушки к своей странице.

В полиции говорят, что такие преступление раскрывать достаточно сложно. Злоумышленники тщательно скрывают свои данные и используют фальшивые документы.

В данном случае полицейским удалось установить мошенника. Это 29-летний житель Санкт-Петербурга. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.