НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Полицейские Сургутского района смогли раскрыть мошенничество двухлетней давности

22.06.2017 12:53

Тогда 22-летняя девушка нашла в группе в социальной сети одежду по привлекательной цене. 

Фото:  cod16.ru

Продавец убедил ее в надежности сделки и быстрой доставке. Югорчанка сделала заказ и перевела на его счет 20 тысяч рублей. После этого мошенник перестал выходить на связь и ограничил доступ девушки к своей странице.

В полиции говорят, что такие преступление раскрывать достаточно сложно. Злоумышленники тщательно скрывают свои данные и используют фальшивые документы.

В данном случае полицейским удалось установить мошенника. Это 29-летний житель Санкт-Петербурга. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. 

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