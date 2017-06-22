Размеры доплат к пенсии летчиков и шахтеров изменились

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

22.06.2017 14:35

У специалистов летных экипажей гражданской авиации применяется коэффициент – 0,188, у работников угольной промышленности в Югре коэффициент составит 0,06.

Сумма доплаты в каждом случае индивидуальна, т.к. зависит от среднемесячного заработка и продолжительности стажа пенсионера-досрочника. Никаких справок для этого предоставлять в ПФР не нужно.

В Сургуте, Сургутском районе и Когалыме доплату к пенсии получат более 300 специалистов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и 1 работник угольной промышленности.