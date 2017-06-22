НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Самых активных доноров наградили в Сургуте

22.06.2017 14:42

Благодарственные письма и памятные подарки получили 10 человек. Специально для них дети из гематологического отделения Сургутской окружной клинической больницы нарисовали рисунки.

В нашем городе на сегодня - более 8 500 доноров, это те, кто сдаёт кровь и её компоненты регулярно, причём 3 000 человек носят звание «Почётный донор России». В прошлом году для спасения других свою кровь и её компоненты отдали более 22 тысяч югорчан. А с начала года в нашем регионе заготовлено более 18 тысяч литров донорской крови.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Агентство советов
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
1001 ночь. С 3 июня
ЧЕ. Смотри сильнее
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че