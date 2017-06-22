Самых активных доноров наградили в Сургуте

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

22.06.2017 14:42

Благодарственные письма и памятные подарки получили 10 человек. Специально для них дети из гематологического отделения Сургутской окружной клинической больницы нарисовали рисунки.

В нашем городе на сегодня - более 8 500 доноров, это те, кто сдаёт кровь и её компоненты регулярно, причём 3 000 человек носят звание «Почётный донор России». В прошлом году для спасения других свою кровь и её компоненты отдали более 22 тысяч югорчан. А с начала года в нашем регионе заготовлено более 18 тысяч литров донорской крови.