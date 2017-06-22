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В Югре определился фаворит в выборах на должность директора департамента образования

22.06.2017 15:09

В Югре определился фаворит в выборах на должность директора департамента образования

Фото: bronnitsy-24.ru

21 июня трое кандидатов приняли участие в теледебатах, которые проходили в прямом эфире окружного телевидения. Среди претендентов: Алексей Дренин, Владимир Кривоногов, Наталья Подивилова.

Кандидаты отвечали на вопросы ведущего и представителей профессионального сообщества в студии. У телезрителей была возможность лично задать свой вопрос по телефону. В финале теледебатов все участники посредством голосования оценили кандидатов по четырем критериям.

По всем четырем критериям – актуальности поставленных в программе задач, реалистичности предлагаемых решений, компетентности и убедительности – эксперты отдали предпочтение Алексею Дренину. Сейчас он исполняет обязанности главы департамента образования.

Теперь кандидатам предстоит пройти экспертную оценку. После чего лидеров «гонки» пригласят на собеседование к губернатору Югры Наталье Комаровой.

 

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