НОВОСТИ «СЕВЕРА»

22.06.2017 15:09

В Югре определился фаворит в выборах на должность директора департамента образования.

Фото: bronnitsy-24.ru

21 июня трое кандидатов приняли участие в теледебатах, которые проходили в прямом эфире окружного телевидения. Среди претендентов: Алексей Дренин, Владимир Кривоногов, Наталья Подивилова.

Кандидаты отвечали на вопросы ведущего и представителей профессионального сообщества в студии. У телезрителей была возможность лично задать свой вопрос по телефону. В финале теледебатов все участники посредством голосования оценили кандидатов по четырем критериям.

По всем четырем критериям – актуальности поставленных в программе задач, реалистичности предлагаемых решений, компетентности и убедительности – эксперты отдали предпочтение Алексею Дренину. Сейчас он исполняет обязанности главы департамента образования.

Теперь кандидатам предстоит пройти экспертную оценку. После чего лидеров «гонки» пригласят на собеседование к губернатору Югры Наталье Комаровой.