Вадим Шувалов назвал Сургут лидером Югры по многим показателям

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

22.06.2017 16:21

Накануне он отчитался о своей деятельности и итогах работы Администрации города за прошедший год.

Фото: admsurgut.ru

По словам мэра, 2016-ый был ориентирован на обеспечение стабильного социально-экономического развития. Так, в Сургуте уровень регистрируемой безработицы один из самых низких в регионе: 0,25%, против половины процента в среднем по Югре.

Город находится на первом месте среди муниципалитетов по естественному приросту населения. По итогам 2016 года он составил почти пять тысяч человек. Уровень рождаемости при этом в 3,5 раза превысил уровень смертности.

Вадим Шувалов также обозначил основные перспективы развития Сургута. Будет продолжено развитие жилищного строительства, планируется создание второго дома социального использования. Чиновники займутся вопросами размещения рекламных конструкций и проблемой парковочных пространств.