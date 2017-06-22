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Вадим Шувалов назвал Сургут лидером Югры по многим показателям

22.06.2017 16:21

 Накануне он отчитался о своей деятельности и итогах работы Администрации города за прошедший год. 

Фото: admsurgut.ru

По словам мэра, 2016-ый был ориентирован на обеспечение стабильного социально-экономического развития. Так, в Сургуте уровень регистрируемой безработицы один из самых низких в регионе: 0,25%, против половины процента в среднем по Югре.

Город находится на первом месте среди муниципалитетов по естественному приросту населения. По итогам 2016 года он составил почти пять тысяч человек. Уровень рождаемости при этом в 3,5 раза превысил уровень смертности.

Вадим Шувалов также обозначил основные перспективы развития Сургута. Будет продолжено развитие жилищного строительства, планируется создание второго дома социального использования. Чиновники займутся вопросами размещения рекламных конструкций и проблемой парковочных пространств.

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