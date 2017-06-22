Сургутянам предлагают отправиться в отпуск с томиком произведений «солнца русской поэзии»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

22.06.2017 17:20

Центральная городская библиотека объявила конкурс «ПроСтранствие Пушкина».

Фото: nevsedoma.com.ua

Чтобы принять в нем участие, необходимо сфотографировать себя, своих друзей или близких за чтением Пушкина на фоне природы, памятников архитектуры или других достопримечательностей. Работы принимают до 8 августа в зале детской литературы Центральной городской библиотеки.

Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоятся 17 сентября. Лучшие снимки будут представлены на фотовыставке в торговом центре «Аура».

Положение о конкурсе «ПроСтранствие Пушкина» размещено на сайте www.slib.ru. Дополнительная информация: по тел. 28-62-57.