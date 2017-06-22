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24 июня на спортивных площадках Югры пройдут физкультурно-массовые мероприятия по случаю Всероссийского олимпийского дня

22.06.2017 18:37

 В этом году они будут посвящены Олимпийским Зимним Играм 2018 года в Корее.

В муниципальных образованиях округа пройдут не только спортивные состязания, но также развлекательные конкурсы, викторины, игровые программы. В Сургуте, например, запланированы конкурс спортивных газет и конкурс рисунков на асфальте, семейные веселые старты, Олимпийская зарядка с чемпионом, игровая программа «Олимпийские старты», флэш-моб «Олимпийские кольца» и многое другое.

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