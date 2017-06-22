ФСО разрешили перекрывать дороги

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

22.06.2017 20:18

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий права сотрудников Федеральной службы охраны.

В числе прав, которые получают сотрудники госохраны, имеется возможность использовать на безвозмездной основе аэропорты, аэродромы, вертодромы, посадочные площадки, морские и речные порты, сообщает РИА Новости.

При этом закон определяет, что директор ФСО России или уполномоченное лицо сможет устанавливать ненормированный рабочий график для отдельных категорий сотрудников органов государственной охраны.