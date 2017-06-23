Мужчину, ограбившего офис микрозаймов в Сургуте, нашли

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

23.06.2017 10:32

Напомним, в конце мая неизвестный зашел в павильон ООО «Быстро-Деньги» по проспекту Мира. Угрожая сотруднику компании ножом, он забрал из кассы 115 тысяч рублей и убежал.

Фото: УМВД по Сургуту

По горячим следам злоумышленника задержать не удалось. Полицейские узнали, что после преступления он скрывался за пределами Сургута. Грабителя – 25-летнего жителя города – удалось задержать в рамках оперативного мероприятия. Известно, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за вымогательство.

По факту «разбоя» возбуждено уголовное дело. Сургутянину грозит до восьми лет лишения свободы.