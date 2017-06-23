НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Мужчину, ограбившего офис микрозаймов в Сургуте, нашли

23.06.2017 10:32

Напомним, в конце мая неизвестный зашел в павильон ООО «Быстро-Деньги» по проспекту Мира. Угрожая сотруднику компании ножом, он забрал из кассы 115 тысяч рублей и убежал. 

Фото: УМВД по Сургуту

По горячим следам злоумышленника задержать не удалось. Полицейские узнали, что после преступления он скрывался за пределами Сургута. Грабителя – 25-летнего жителя города – удалось задержать в рамках оперативного мероприятия. Известно, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за вымогательство.

По факту «разбоя» возбуждено уголовное дело. Сургутянину грозит до восьми лет лишения свободы.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Агентство советов
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
1001 ночь. С 3 июня
ЧЕ. Смотри сильнее
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че