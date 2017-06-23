Пятилетний мальчик в Сургуте выпал из окна дома на улице Чехова

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

23.06.2017 12:10

По информации К-информ, ребенок облокотился на москитную сетку и упал с третьего этажа.

Фото: erc-co.org

К счастью, с малышом все в порядке, он отделался ушибами. Информагентство добавляет, что мальчика госпитализировали в травмцентр.

Кстати, к родителям на днях обратились специалисты Следственногоуправления. Они просят не оставлять детей без присмотра, отодвинуть от окон всю мебель.

Никогда нельзя рассчитывать на защиту с помощью москитной сетки. Очень часто дети выпадают вместе с ними. Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно более, чем на несколько дюймов.Либо просто выкручивайте ручкис окон.