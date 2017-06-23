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Пятилетний мальчик в Сургуте выпал из окна дома на улице Чехова

23.06.2017 12:10

 По информации К-информ, ребенок облокотился на москитную сетку и упал с третьего этажа. 

Фото: erc-co.org

К счастью, с малышом все в порядке, он отделался ушибами. Информагентство добавляет, что мальчика госпитализировали в травмцентр.

Кстати, к родителям на днях обратились специалисты Следственногоуправления. Они просят не оставлять детей без присмотра, отодвинуть от окон всю мебель.

Никогда нельзя рассчитывать на защиту с помощью москитной сетки. Очень часто дети выпадают вместе с ними. Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно более, чем на несколько дюймов.Либо просто выкручивайте ручкис окон.

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