Аттестат с отличием в этом году получат 127 сургутских выпускников

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

23.06.2017 15:03

Они же удостоены медалей «За особые успехи в учении». Для сравнения, в прошлом году таких учеников было на 20 меньше.

Фото: diplom78.info

Также около 130 человек будут награждены медалями от округа. Их них двое являются победителями регионального и всероссийского этапов всероссийской олимпиады школьников – это учащиеся гимназии «Лаборатория Салахова» и Сургутского естественно-научного лицея.

На протяжении многих лет в Сургуте существует традиция – после подведения итогов выпускных экзаменов проводится торжественная церемония вручения наград. В этом году она состоится 24 июня в 10.00 часов, в большом зале Сургутской филармонии. Юные сургутяне получат свои медали из рук Главы города.