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Наталья Комарова прокомментировала перерегистрацию «дочки» «Газпрома»

23.06.2017 15:29

По ее словам, перевод офиса из Сургута в Санкт-Петербург не повлияет на бюджетную ситуацию в Югре. 

Фото: elektrotrubon.ucoz.lv

Налог на имущество — это десятые доли от всего объема, подоходный налог — чуть больше процента для окружного бюджета и где-то два процента для Сургутского района и Сургута, добавила губернатор, которую цитирует «Коммерсантъ-Урал».

Информация о том, что головной офис «Газпром переработки» будет переведен в Петербург, появилась еще в конце мая 2016 года после того, как пост гендиректора компании покинул Юрий Важенин (сейчас он представляет округ в Совете Федерации). Его место занял Марат Гараев.

 

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