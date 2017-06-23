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24 июня в Сургуте будет гроза

23.06.2017 16:03

 Порывы ветра до 16 м/сек, рассказали в Управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города. 

Фото: oreninform.ru

Жителям рекомендуют Сургутянам советуют закрыть плотно окна, ставни, двери; с лоджий и незастекленных балконов убрать все предметы. Обходите повреждённые и поваленные деревья, раскачивающиеся вывески и рекламные конструкции, другие шаткие строения.

Машину поставьте в гараж, а при его отсутствии – авто следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

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