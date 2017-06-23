25 июня в Сургуте перекроют участок дороги в районе Мечети

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

23.06.2017 16:28

Нельзя будет проехать по участку с 6 до 8 утра.

Фото: inforesist.org

Перекроют движение автотранспорта:

- по пр. Набережный на участке от ул. Дзержинского до ул. Майская по одной стороне движения от пр. Набережный;

- по ул. Никольская от ул. Сергея Безверхова до пр. Набережный по одной стороне движения от ул. Сергея Безверхова.

На время перекрытия движение городских маршрутных автобусов будет осуществляться в объезд перекрываемых участков по следующим схемам:

- №1 и № 7 с пр. Набережный по ул. Дзержинского, пр. Ленина, ул. Майская, ул. Энергетиков;

- № 4 с пр. Ленина по ул. Майская, ул. Энергетиков;

- № 23 с пр. Набережный по. ул. Дзержинского, пр. Ленина;

- № 26 с пр. Ленина по ул. Майская, ул. Энергетиков, ул. Университетская;- № 47 с пр. Набережный по ул. Никольская, Югорскому тракту, ул. Энгельса, ул. Гагарина;

- № 34 с ул. Никольская по ул. Сергея Безверхова, ул. Майская.

Сургутян просят учитывать изменения при планировании поездок.