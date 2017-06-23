25 июня в Сургуте перекроют участок дороги в районе Мечети

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 23.06.2017 16:28
Нельзя будет проехать по участку с 6 до 8 утра.
Фото: inforesist.org
Перекроют движение автотранспорта:
- по пр. Набережный на участке от ул. Дзержинского до ул. Майская по одной стороне движения от пр. Набережный;
- по ул. Никольская от ул. Сергея Безверхова до пр. Набережный по одной стороне движения от ул. Сергея Безверхова.
На время перекрытия движение городских маршрутных автобусов будет осуществляться в объезд перекрываемых участков по следующим схемам:
- №1 и № 7 с пр. Набережный по ул. Дзержинского, пр. Ленина, ул. Майская, ул. Энергетиков;
- № 4 с пр. Ленина по ул. Майская, ул. Энергетиков;
- № 23 с пр. Набережный по. ул. Дзержинского, пр. Ленина;
- № 26 с пр. Ленина по ул. Майская, ул. Энергетиков, ул. Университетская;- № 47 с пр. Набережный по ул. Никольская, Югорскому тракту, ул. Энгельса, ул. Гагарина;
- № 34 с ул. Никольская по ул. Сергея Безверхова, ул. Майская.
Сургутян просят учитывать изменения при планировании поездок.