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В Ханты-Мансийске состоялось торжественное открытие мемориальной доски Ювану Шесталову

23.06.2017 17:30

Ранее доска была установлена на доме по улице Лопарева 12, однако, по просьбе родственников, была перенесена. Теперь она располагается по адресу Чехова, 19 - именно там жил великий югорский поэт и прозаик. 

Фото: depcultura.admhmao.ru

Юван Шесталов - ровесник мансийской письменности, популярный мансийский стихотворец и прозаик, но все-таки больше - стихотворец. Он родился 22 июня 1937 года в деревне Камрадка Березовского района. Отец Шесталова был одним из первых коммунистов, организатором и председателем колхоза, дед же - шаманом.

Творчество Ювана Шесталова корнями своими уходит в мансийский фольклор. Писатель - блистательный знаток обрядов и обычаев, легенд и былин своего народа. Народными преданиями, песнями, поверьями пронизаны его проза и поэзия. 

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