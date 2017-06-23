НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сургутянин сбывал фальшивые деньги в Тюмени

23.06.2017 19:21

По данным правоохранителей, в прошлом году злоумышленник специально ездил для незаконной деятельности в этот город. 

Банкнотами номиналом в 5000 рублей 33-летний мужчина расплачивался в продуктовых магазинах. Сумма покупок не превышала тысячи. Сомнительные купюры работники торговых точек обнаруживал при пересчете выручки.

Установлена причастность указанного гражданина к 30 преступным эпизодам, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что мужчина ранее уже попадал в поле зрения полицейских. Теперь ему грозит новое наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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