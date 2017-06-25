НОВОСТИ «СЕВЕРА»

UTair стала лауреатом национальной авиационной премии

25.06.2017 10:41

 Компания удостоена награды в области авиационного маркетинга – 2017 в номинации «Авиакомпания года» в группе A (объем перевозок свыше 5 млн пасс. в год). 

Фото: itar-tass.com

Торжественная церемония награждения победителей прошла 22 июня в рамках V международного Стратегического форума гражданской авиации – 2017. Ведущие эксперты отрасли, вошедшие в состав комитета премии, оценили эффективность управления коммерческой деятельностью UTair в России и странах СНГ.

Отметим, в прошлом году авиакомпания перевезла больше 6,6 миллиона пассажиров, превысив результат 2015 года на 20%.

В январе – мае текущего года темп роста перевозчик сохранил и увеличил перевозки на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

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