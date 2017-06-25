НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Прожиточный минимум россиян повышен на 218 рублей

25.06.2017 12:12

Теперь он составляет  9909 рублей, для трудоспособного населения - 10701 рубль, для пенсионеров - 8178 рублей, а для детей - 9756 рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. 

Данный показатель используется при разработке и реализации федеральных социальных программ, установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ), размеров стипендий, пособий и других социальных выплат, а также для формирования федерального бюджета. 

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