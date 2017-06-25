Природный парк Ханты-Мансийска «Самаровский чугас» планируют изменить

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

25.06.2017 15:38

Предполагается, что он условно будет разделен на четыре тематические зоны: «Чугас прогулочный», «Чугас спортивный», «Чугас туристический» и «Чугас вдохновляющий», которые свяжут единым пешеходным маршрутом.

Фото: myopenugra.ru

Такое решение было принято на комиссии по градостроительству и архитектуре города.

По сообщению управления общественных связей муниципалитета, элементы благоустройства парка будут выполнены с использованием символики коренных малочисленных народов Севера – ханты и манси.

Концепция благоустройства природного парка предполагает как реконструкцию уже имеющихся объектов, так и строительство новых. Участок парка, расположенный в районе гостиницы «Миснэ», будет адаптирован для пешеходных прогулок маломобильных групп населения. Территория лыжной трассы в «Долине ручьев» будет оборудована велодорожками, площадками для проведения силовых тренировок и йоги.

Будут благоустроены и стилистически оформлены мангальные зоны, которые пользуются популярностью у горожан.