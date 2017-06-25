Югорские дети побывают в «Артеке»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

25.06.2017 16:22

Делегация из десяти юных югорчан отправилась в Международный детский центр на смену «Улыбка Саманты».

Смена названа в память Саманты Смит. Американская школьница, посол доброй воли, провела в «Артеке» две недели в июле 1983 года. Её имя стало символом международной детской дипломатии.

Цель программы смены – расширение позитивного опыта межкультурного общения и творческого взаимодействия детей и молодёжи, укрепление дружбы между народами, объединение в стремлении к творчеству, миру и добру, сообщает АУ «Региональный молодежный центр».