В Сургуте подвели итоги окружного конкурса «Лучший по профессии» среди психологов МВД Югры

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

25.06.2017 18:03

В Центре профессиональной подготовки сотрудники-психологи показали свое мастерство в различных дисциплинах.

За звание лучшего полицейского психолога боролись 12 девушек из Сургута, Нижневартовска, Нягани, Пыть-Яха, Мегиона, Кондинского района и других городов округа.

Победителем конкурса стала капитан внутренней службы психолог ОРЛС ОМВД России по г. Радужному Алла Лыхненко, которая будет представлять наш округ на Всероссийском конкурсе в г. Краснодар осенью этого года. Второе место заняла психолог группы моральной подготовки ОРЛС старший лейтенант внутренней службы МО МВД России «Ханты-Мансийский» Дарья Недыба. Третье место присудили старшему лейтенанту внутренней службы психологу ОРЛС ОМВД России по Сургутскому району Марии Дружук.