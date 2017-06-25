НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Сургуте подвели итоги окружного конкурса «Лучший по профессии» среди психологов МВД Югры

25.06.2017 18:03

В Центре профессиональной подготовки сотрудники-психологи показали свое мастерство в различных дисциплинах. 

За звание лучшего полицейского психолога боролись 12 девушек из Сургута, Нижневартовска, Нягани, Пыть-Яха, Мегиона, Кондинского района и других городов округа.

Победителем конкурса стала капитан внутренней службы психолог ОРЛС ОМВД России по г. Радужному Алла Лыхненко, которая будет представлять наш округ на Всероссийском конкурсе в г. Краснодар осенью этого года. Второе место заняла психолог группы моральной подготовки ОРЛС старший лейтенант внутренней службы МО МВД России «Ханты-Мансийский» Дарья Недыба. Третье место присудили старшему лейтенанту внутренней службы психологу ОРЛС ОМВД России по Сургутскому району Марии Дружук.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Агентство советов
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
1001 ночь. С 3 июня
ЧЕ. Смотри сильнее
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че