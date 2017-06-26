НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В домах ветеранов устанавливают пожарные извещатели

26.06.2017 07:25

Такую работу бесплатно проводят сотрудники МЧС. 

Реагируют датчики на дым, в корпус устанавливается сим-карта, работают они от обычных батареек. Отмечается, что при срабатывании запрограммированный извещатель рассылает смс-сообщения на шесть номеров телефонов, внесенных в его память, в их числе пожарная охрана и ЕДДС.

По данным пресс-службы регионального МЧС, такие приборы появятся в квартирах ветеранов и одиноких пенсионеров в Сургуте и Нижневартовске. Их установят спасатели совместно с добровольцами.

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