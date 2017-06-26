НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сургутские дачники погрязли в отходах

26.06.2017 08:34

Эта история знакома жителям СОТ «Энергостроитель», «Прибрежный» и «Прибрежный-2», а также тем сургутянам, которые живут у парка «За Саймой».

На днях активистам экологической организации «Зелёный фронт» пожаловались на залежи твёрдых бытовых отходов в частном секторе.

Как заявил председатель организации Сергей Виноградов, такие проблемы нужно решать системно. Не просто одноразово вывозить или убирать мусор, а принимать меры по недопущению размещения отходов, либо по их своевременному вывозу. Активисты обратились в надзорные органы и надеются, что в ближайшее время свалки ликвидируют.

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