НОВОСТИ «СЕВЕРА»

«Метросеть» берет на себя заботу о вашей интернет безопасности

26.06.2017 09:50

 В компании, например, антивирусная программа и сервис «Детский интернет» доступны всем абонентам, причем абсолютно бесплатно.

Активировать эти услуги можно прямо у себя дома из «Личного кабинета». Сервис будет отслеживать и анализировать введенный ребенком запрос и блокировать доступ к нежелательным или опасным сайтам.

Вот так просто, не выходя из дома и абсолютно бесплатно, можно активировать такие важные для всех пользователей Интернета сервиса. Если вы конечно, являетесь абонентом компании «Метросеть». Если нет, то подать заявку на подключение можно прямо сейчас, через сайт: metro-set.ru. 

 

 

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