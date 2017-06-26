Ушел из жизни нападающий СХК «Югра» Андрей Двинянинов

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

26.06.2017 09:57

Ему был 31 год.

Фото: csi-ugra.ru

Молодой, перспективный, думающий игрок, серебряный призер Паралимпийских игр Сочи-2014, Андрей перешел в клуб в июле 2016 года, отыграл один сезон, до этого представлял команду Удмуртии. По словам президента СХК «Югра» Эдуарда Исакова, точная причина смерти в настоящее время не известна.

Андрей жил с родителями в деревне Постол, в 29-ти километрах от Ижевска. По словам мамы, 24 июня по пути в магазин ему стало плохо. Родители вызвали Скорую помощь. Через 5 минут дыхание прекратилось, перестал прощупываться пульс. Бригада медработников приехала через 1-1,5 часа. Еще полчаса Андрей жил, но его не удалось спасти. Врачи поставили предварительное заключение – инфаркт.

Исаков добавляет, что отклонений в здоровье Андрея не было, сердце было в порядке. К занятию следж-хоккеем был допуск кардиолога, УЗИ сердца он также проходил.

«Уход Андрея Двинянинова из жизни – большая утрата для нашей команды. Выражаю соболезнования родителям, дочери Андрея, родным и близким. Скорбим», - сказал Эдуард Исаков, которого цитирует пресс-служба Центра адаптивного спорта Югры.