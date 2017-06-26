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Югорские семьи сыграют в шахматы на набережной Иртыша

26.06.2017 11:44

15 июля на берегу реки в Ханты-Мансийске состоится турнир по быстрым шахматам «Мама, папа, я – шахматная семья». 

За победу будут бороться команды из двух человек, связанные родственными отношениями. По условиям соревнований, в каждой команде должен быть как минимум один ребёнок. К участию приглашаются все желающие, независимо от возраста и квалификации. Турнир будет проводиться по швейцарской системе в 7 туров.

Семьи, занявшие призовые места, будут награждены дипломами и ценными подарками.

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