НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Свыше пяти тонн макулатуры собрали в Югре в рамках экологической акции

26.06.2017 13:41

В ней участвовали специалисты лесного хозяйства региона, воспитанники школьных лесничеств и югорчане. Они приносили в пункты сбора коробки и тетради, старые газеты и журналы. 

Лидером акции стало Мегионское лесничество. Здесь собрали около 2 тонн макулатуры. Ученики в Сургутском районе также не отставали – им удалось сдать более 1,5 тонн бумаги. Специалисты подчитали, что 100 килограммов переработанной макулатуры позволяют сохранить одно живое дерево. В рамках нынешней акции удалось спасти около 50 деревьев.

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