НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сегодня отмечается Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков

26.06.2017 13:56

 Присоединился к этому дню и Ханты-Мансийск. 

Фото: ugranow.ru

Начиная с 19 июня, на базе психоневрологической больницы начал работу телефон бесплатной экстренной психологической помощи «Как сказать нет!» - оказание психологической помощи зависимым и созависимым.  Обратиться можно по телефону 8 (3467) 393-330, с 20.00 до 24.00 ежедневно.

Жителям округа помогут отказаться от пагубной привычки и подскажут, где и как получить квалифицированную помощь.

Специалисты больницы также организуют анонимные консультации для югорчан, страдающих зависимостью. По вопросам организации оказания медицинской помощи населению с зависимостями, с 8.00-15.00 работает кабинет врача психиатра-нарколога, предварительно узнать информацию можно по телефону 8 (3467) 393-259.

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