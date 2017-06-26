В Нижневартовске 24 июня столкнулись два автомобиля

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

26.06.2017 14:20

Пострадали сразу девять человек.

Фото: 86.mvd.ru

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД ХМАО, 25-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21053» решил повернуть налево «ВАЗ 21053». Однако не пропустил «Тойота VITZ», которым управлял 54-летний мужчина.

В результате столкновения травмы получили водитель, пассажиры автомобиля «ВАЗ 21053»: девушка 22 лет и три несовершеннолетних двух и семи лет, а также водитель и пассажиры «Тойота VITZ»: женщина 77 лет, девушка 30 лет и несовершеннолетний четырех лет.