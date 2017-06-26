НОВОСТИ «СЕВЕРА»

14 угонов за неделю зарегистрировано в Югре

26.06.2017 15:31

Шесть фактов сотрудникам ГИБДД удалось раскрыть. 

Фото: 86.mvd.ru

По три таких случая произошли в Сургуте и Нижневартовске. По-прежнему злоумышленников привлекает отечественный автопром – были угнаны семь машин марки «ВАЗ» и один «Урал». По статистике, преступления чаще всего совершались ночью – с 23 часов до 6 утра.

В девяти случаях причинами угона стало халатное отношение собственников к своему имуществу. Двери автомобилей были открыты, ключи находились в замке зажигания, либо ими завладели в результате совместного распития спиртного.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Агентство советов
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че
Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
1001 ночь. С 3 июня
ЧЕ. Смотри сильнее
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че