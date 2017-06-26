14 угонов за неделю зарегистрировано в Югре

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

26.06.2017 15:31

Шесть фактов сотрудникам ГИБДД удалось раскрыть.

Фото: 86.mvd.ru

По три таких случая произошли в Сургуте и Нижневартовске. По-прежнему злоумышленников привлекает отечественный автопром – были угнаны семь машин марки «ВАЗ» и один «Урал». По статистике, преступления чаще всего совершались ночью – с 23 часов до 6 утра.

В девяти случаях причинами угона стало халатное отношение собственников к своему имуществу. Двери автомобилей были открыты, ключи находились в замке зажигания, либо ими завладели в результате совместного распития спиртного.