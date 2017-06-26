Сокращены сроки перечисления средств материнского капитала

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 26.06.2017 16:03
Ранее территориальные органы ПФР рассматривали заявление в течение месяца, еще один месяц занимало перечисление средств. Сейчас маткапитал переводят в течение 10 дней.
Фото: dkvartal.ru
Также внесены изменения в перечень документов для распоряжения выплатой. Теперь, если семья приняла решение направить его на улучшение жилищных условий, в качестве документа, который подтверждает право собственности принимается копия выписки из ЕГРП, а не свидетельство о государственной регистрации права собственности, как это было раньше.
Как рассказали в Управлении ПФР в Сургуте, с начала года маткапитал получили больше 1300 семей города, района и Когалыма. Его размер в нынешнем году превышает 450 тысяч рублей.