Сокращены сроки перечисления средств материнского капитала

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

26.06.2017 16:03

Ранее территориальные органы ПФР рассматривали заявление в течение месяца, еще один месяц занимало перечисление средств. Сейчас маткапитал переводят в течение 10 дней.

Фото: dkvartal.ru

Также внесены изменения в перечень документов для распоряжения выплатой. Теперь, если семья приняла решение направить его на улучшение жилищных условий, в качестве документа, который подтверждает право собственности принимается копия выписки из ЕГРП, а не свидетельство о государственной регистрации права собственности, как это было раньше.

Как рассказали в Управлении ПФР в Сургуте, с начала года маткапитал получили больше 1300 семей города, района и Когалыма. Его размер в нынешнем году превышает 450 тысяч рублей.