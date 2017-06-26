Из магазина в Сургуте украли кассовый аппарат и ящик для пожертвований

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

26.06.2017 18:30

Из торговой точки на улице Майской забрали также продукты питания.

На место прибыла следственно-оперативная группа, в составе которой был полицейский-кинолог. Собака взяла след и повела вдоль дома №6, где нашли ящик для пожертвований. Чуть дальше лежал вскрытый кассовый аппарат, из которого пропало более 9 тысяч рублей.

Выяснилось, что преступление совершили трое подростков. Всех задержали. Сейчас несовершеннолетние находятся под подпиской о невыезде. Расследуется уголовное дело.