Успехи Няганской окружной больницы отмечены на международном съезде

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

26.06.2017 18:51

Большое практическое значение для специалистов сферы здравоохранения получил международный съезд по рентгенэндоваскулярной технике и лечению, который прошел в Санкт-Петербурге.

На медицинском форуме дается оценка работы клиник в части лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Анализ работы 315 клиник России показал, что Няганская окружная больница занимает 52-е место по операциям, выполненным на сосудах, 34 – на сонных артериях, 12-е - на сосудах нижних конечностей и 10-я строчка за больницей была закреплена за успехи в лечении аневризм брюшной аорты.