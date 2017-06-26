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Успехи Няганской окружной больницы отмечены на международном съезде

26.06.2017 18:51

Большое практическое значение для специалистов сферы здравоохранения получил международный съезд по рентгенэндоваскулярной технике и лечению, который прошел в Санкт-Петербурге. 

На медицинском форуме дается оценка работы клиник в части лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Анализ работы 315 клиник России показал, что Няганская окружная больница занимает 52-е место по операциям, выполненным на сосудах, 34 – на сонных артериях, 12-е - на сосудах нижних конечностей и 10-я строчка за больницей была закреплена за успехи в лечении аневризм брюшной аорты. 

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