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Работы по капитальному ремонту ведутся в 40 сургутских домах

26.06.2017 19:22

 Еще в 22 многоквартирниках капремонт начнется в ближайшее время. 

Полностью работы завершены на пяти объектах. К примеру, на днях комиссия приняла две крыши в домах 2 и 12 по улице Островского. Специалисты Югорского фонда капитального ремонта, городской администрации, общественники и собственники остались довольны качеством выполненных работ.

Напомним, в 2017 году в Сургуте планируется отремонтировать больше 280 конструктивов почти в 70 домах. Уже заключено договоров с подрядчиками на сумму почти 840 млн. рублей.

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