В Сургуте возбуждено уголовное дело по факту кражи из автомобиля

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.06.2017 09:38

По информации пресс-службы УМВД по ХМАО, в полицию поступило заявление от 27-летнего мужчины. Он рассказал, что 15 июня неизвестный проник в его машину, откуда похитил портмоне с банковскими картами.

После этого злоумышленник снял с карточки 58 тыс. рублей и скрылся в неизвестном направлении. Во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний мужчина. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.