НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Сургуте возбуждено уголовное дело по факту кражи из автомобиля

27.06.2017 09:38

По информации пресс-службы УМВД по ХМАО, в полицию поступило заявление от 27-летнего мужчины. Он рассказал, что 15 июня неизвестный проник в его машину, откуда похитил портмоне с банковскими картами. 

После этого злоумышленник снял с карточки 58 тыс. рублей и скрылся в неизвестном направлении. Во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний мужчина. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Агентство советов
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че
Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
1001 ночь. С 3 июня
ЧЕ. Смотри сильнее
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че