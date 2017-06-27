НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Из окна в Радужном выпал трехлетний малыш. Ребенок погиб

27.06.2017 10:56

Следственным отделом по городу проводится процессуальная проверка. 

Фото: dvinainform.ru

Как сообщается на сайте регионального ведомства,  23 июня мать оставила сына одного в комнате с открытым окном и ушла на кухню. В этот момент, по дивану, стоящему рядом с окном ребенок залез на подоконник, с которого упал вниз с 7-этажа.

От полученных телесных повреждений мальчик скончался на месте.

Следственное управление обращается к родителям: помните, что вы несете ответственность за своих детей, за их жизнь и здоровье, а необходимые меры предосторожности могут оградить ваши семьи от трагедий. 

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