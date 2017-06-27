В Ханты-Мансийске завершились командные чемпионаты мира по шахматам

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.06.2017 12:13

Вчера были сыграны партии заключительного девятого тура.

Фото: ugra2017.fide.com

Выиграв у сборной Польши со счетом 2,5:1,5, команда Китая стала чемпионом мира. Кстати, шахматисты из Поднебесной выигрывают этот титул второй год подряд.

Команда России с сухим счетом разгромила американцев и заняла чистое второе место. На третьей ступени пьедестала расположилась сборная Польши.

У женщин ключевой матч тура Россия – Украина завершился победой россиянок со счетом 3:1. Российские шахматистки впервые за всю историю стали чемпионками мира в командном зачете.

На второе место в последний момент вырвалась команда Китая, а третье место завоевали шахматистки из Грузии.