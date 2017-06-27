НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Свыше 60 тысяч претензий направил жителям Югорский фонд капитального ремонта

27.06.2017 13:18

 Больше всего таких уведомлений получили сургутяне – почти 29 тысяч.  Они должны за капремонт почти полмиллиарда рублей. 

Фото: сердюк.рф

На втором месте Нижневартовск – 13,5 тысяч претензий на 280 млн рублей. Замыкает тройку должников Мегион. Здесь за капремонт не платят больше 4600 человек. Сумма превышает 82 млн рублей.

После получения претензии жители должны погасить долги. В противном случае, фонд капремонта подаст в суд. Тогда собственникам-неплательщикам придется взять на себя и судебные издержки.

Как показывает практика, решения принимаются в пользу Югорского фонда капитального ремонта.

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