В четырех регионах России с туристов будут взимать курортный сбор

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.06.2017 14:03

Депутаты Госдумы проголосовали за принятие соответствующего законопроекта.

Предполагается, что сбор с одного человека в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях не превысит 100 рублей в сутки. По информации ФедералПресс, полученные средства будут направлены исключительно на работы по строительству, реконструкции, содержанию и ремонту объектов курортной инфраструктуры.

Пока курортный сбор планируют ввести в качестве эксперимента с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года. Платить будут люди, остановившиеся более чем на сутки в гостинице или другом объекте размещения. По итогам эксперимента станет ясно, будет ли введен постоянный курортный сбор на всей территории России или нет.