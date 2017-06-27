В четырех регионах России с туристов будут взимать курортный сбор

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 27.06.2017 14:03
Депутаты Госдумы проголосовали за принятие соответствующего законопроекта.
Предполагается, что сбор с одного человека в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях не превысит 100 рублей в сутки. По информации ФедералПресс, полученные средства будут направлены исключительно на работы по строительству, реконструкции, содержанию и ремонту объектов курортной инфраструктуры.
Пока курортный сбор планируют ввести в качестве эксперимента с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года. Платить будут люди, остановившиеся более чем на сутки в гостинице или другом объекте размещения. По итогам эксперимента станет ясно, будет ли введен постоянный курортный сбор на всей территории России или нет.