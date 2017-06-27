14-летней югорчанке неизвестный писал развратные письма

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.06.2017 14:33

Ханты-Мансийским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело.

Фото: grintern.ru

Неизвестный пользователь завел диалог со школьницей еще год назад. Он беседовал с ней на интимные темы, а потом и вовсе уговорил ее сфотографироваться в обнаженном виде и выслать ему фотографии.

Родители девочки, узнав о переписке, обратились в правоохранительные органы.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления и личности подозреваемого. За совершение данного преступления виновному может быть назначено наказание вплоть до лишения свободы сроком до 3 лет», - говорится в сообщении регионального Следственного комитета.

В ведомстве напоминают, что злоумышленники используют файлы интимного характера для вымогательства и шантажа. Они угрожают распространить компрометирующие материалы, если не будут выполнены определенные требования. При этом, жертвами таких преступлений становятся не только несовершеннолетние, но и взрослые.