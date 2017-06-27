Плиты перекрытия крыши провалились в одном из домов Покачей

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 27.06.2017 15:07
Такое сообщение поступило в 18 часов 10 минут в единую дежурно-диспетчерскую службу города.
Фото: 86.mchs.gov.ru
По прибытию к месту вызова спасателей было установлено, что в чердачное пространство «пятиэтажки» провалились две плиты перекрытия. Видимых повреждений находящихся ниже квартир не обнаружено.
Все жильцы подъезда эвакуировались, пострадавших нет.
«В данный момент комиссией по чрезвычайным ситуациям города принимается решение о привлечении специалистов с диагностическим оборудованием для обследования и оценки состояния несущих конструкций здания, а также рассматривается вопрос о необходимости расселения жильцов», - говорится в сообщении регионального МЧС.