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Плиты перекрытия крыши провалились в одном из домов Покачей

27.06.2017 15:07

 Такое сообщение поступило в 18 часов 10 минут в единую дежурно-диспетчерскую службу города. 

Фото: 86.mchs.gov.ru

По прибытию к месту вызова спасателей было установлено, что в чердачное пространство «пятиэтажки» провалились две плиты перекрытия. Видимых повреждений находящихся ниже квартир не обнаружено.

Все жильцы подъезда эвакуировались, пострадавших нет.

«В данный момент комиссией по чрезвычайным ситуациям города принимается решение о привлечении специалистов с диагностическим оборудованием для обследования и оценки состояния несущих конструкций здания, а также рассматривается вопрос о необходимости расселения жильцов», - говорится в сообщении регионального МЧС. 

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