О прогнозе неблагоприятных явлений погоды на 28 июня 2017 года

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.06.2017 16:37

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города информирует о том, что 28 июня 2017 года в г. Сургуте ожидаются неблагоприятные явления погоды, связанные с грозой и порывами ветра до 18 м/сек. В Сургутском районе ветер до 23 м/сек.

Фото: photosed.net

Рекомендации управления по делам ГО и ЧС жителям города:

- Находясь на улице, опасайтесь и обходите повреждённые и поваленные деревья, раскачивающиеся вывески и рекламные конструкции, другие шаткие строения.

- Не выходите на улицу без необходимости, при нахождении на улице укройтесь в прочном ближайшем здании - в подъезде жилого дома, магазинах, торговых центрах, поликлиниках и других общественных местах.

- Закройте плотно окна, ставни, двери, чердачные (вентиляционные) люки, старайтесь не подходить к окнам.

- Не стойте под линиями электропередач, не трогайте и будьте осторожны, обходя оборванные электропровода.

- С лоджий, балконов (если они не остеклены) уберите предметы, которые порывами ветра могут быть сброшены. Предметы, находящиеся во дворах частных домов, закрепите или занесите в помещение, потушите огонь в печах.

- Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.Будьте внимательней и осторожней на дороге.