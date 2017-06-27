Сургутяне хотели бы видеть желтые такси и вежливых водителей

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.06.2017 17:46

Об этом стало известно после проведенного опроса. О его старте неделю назад в социальных сетях объявил глава города Вадим Шувалов.

Фото: siliconrus.com

Подавляющее большинство респондентов отметили, что лицензирование и легализация деятельности таксистов — необходимые условия работы перевозчика, но это не должно сказываться на стоимости поездки. Примечательно, что 15% горожан готовы переплатить за более высокий класс автомобиля.

Опрос показал, что современные технологии уверенно приходят на смену привычному звонку в диспетчерскую таксопарка: 37% опрошенных вызывают такси только через приложение.

В комментариях, которые можно было оставить, чаще всего встречались жалобы на отсутствие детских кресел и грубое поведение водителей. Также сургутяне не прочь выделить такси – то есть покрасить автомобили в желтый цвет.