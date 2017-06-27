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У сургутского аэропорта может появиться новый акционер

27.06.2017 19:17

 С таким предложением к правительству Югры обратилась компания «Новопорт».

Фото: ruspotting.net

Весной этого года она проводила экспертизу для составления дорожной карты по реконструкции аэровокзального комплекса. Провести работы предприятие на особых условиях - войти в состав акционерного общества аэропорта.

С ответом на данное предложение правительство пока не определилось. Об этом рассказала губернатор Югры Наталья Комарова, сообщает «Сургутская трибуна».

По словам главы региона, идет начальная ступень переговоров. Сейчас это лишь набор идей, которым требуется экспертная оценка. Важно, чтобы новый игрок не начал формировать несправедливую тарифную политику при воздушных перевозках в округе, подчеркнула Наталья Комарова.

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