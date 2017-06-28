Сургутяне на свою зарплату могут арендовать трехкомнатную квартиру

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

28.06.2017 08:34

Об этом сообщают аналитики портала Mirkvartir. Они провели исследование в 69 городах России и выяснили, съем какого жилья доступен жителям.

Фото: staroekrukovo.ru

Возглавляет список Москва. Ставки на жилье в столице такие высокие, что заработанных денег хватит лишь на «двушку».

Сургут расположился на второй строчке рейтинга. Средний уровень зарплаты в городе – почти 63,5 тысячи рублей. На эти деньги, отложив необходимый минимум на пропитание, можно снять не одну, а целых две 3-комнатных квартиры. Или довольствоваться одной и оставить себе около 27 тысяч рублей, пишут аналитики.

В самых невыгодных условиях оказались жители южных городов, таких как Сочи, Севастополь и Симферополь, рассказывает Mirkvartir. Они могут рассчитывать исключительно на комнату в коммунальной квартире. Арендные ставки в этих городах, особенно в летний период, выше или сопоставимы с петербургскими и подмосковными, а уровень заработной платы ниже в полтора-два раза.